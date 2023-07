Cliënten wachten op een hulphond, maar gastgezinnen voor pups ontbreken: ‘Het gaat bergafwaarts’

met video Ziekenhuis­hond Flynn tovert een glimlach op de gezichten van kinderen met kanker: ‘Even afgeleid’

In het Prinses Máxima Centrum loopt sinds een maand een nieuwe, wel heel bijzondere medewerker rond: labradoodle Flynn. ‘Is Flynn er vandaag?’, is het eerste dat de kinderen nu willen weten. Het kinderkankercentrum hoopt dat Flynn zorgt voor minder stress, spanning en pijn bij de kinderen. ,,Blij dat ik even word afgeleid.”