Compostactie op ’t Spieghel in Leusden: elke inwoner mag 3 zakken meenemen

,,De Compostdag is een dag die wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan”, zegt de gemeente Leusden. ,,Een groot deel van het compost hebben we namelijk te danken aan het ingezamelde gft en etensresten van onze inwoners. Als gft en etensresten goed gescheiden wordt ingeleverd, kan daarvan compost en biogas gemaakt worden.”

Geen kunstmest nodig

,,Compost is goed voor de tuin als bodemverbeteraar”, zegt de gemeente. ,,Vocht wordt beter vastgehouden, zodat je in droge periodes minder vaak hoeft te sproeien. Bovendien activeert compost het leven in de bodem en slaat voedingsstoffen voor planten op. Het composteren van gft-afval is goed voor het milieu. In plaats van het te verbranden wordt het opnieuw gebruikt. En waar compost gebruikt wordt, is geen kunstmest nodig.”