Compromis: winkels in Amersfoort wél open met Pinksteren en Nieuwjaar, maar níet op eerste kerst- en paasdag

Bevrij­dings­dag door de ogen van de kinderen van toen: ‘Dat zij dat écht hebben meegemaakt, ongeloof­lijk’

Bevrijdingsdag, waar kan je dan beter heengaan om iets over de Tweede Wereldoorlog mee te krijgen dan in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg? Tientallen kinderen raakten vrijdag diep onder de indruk van De Klas van ’45, waarin kinderen uit de oorlog tot leven komen. ‘Dat dit écht is gebeurd en nog steeds gebeurt.’