Conflict over horeca-activiteiten in Hoeve Sparrendam eindigt bij de rechter: ‘Ik voorspel je, wij krijgen gelijk’

Níémand wilde ermee werken, maar Ad (76) zag de waarde van bamboe: nu heeft hij een bloeiend bedrijf

Even een schutting bouwen? Bamboe! Een bordertje aanleggen? Bamboe! Een vogelhuisje timmeren? Precies. Tegenwoordig maakt bijna iedereen met een tuin wel gebruik van de plant. Nog geen 25 jaar geleden was dat héél anders, weten ze bij kwekerij Randijk in Leusden. Het bedrijf stond aan de wieg, ver voordat iemand met het materiaal wilde werken. ‘Ik zag onmiddelijk de potentie.’