Cultuurtempel Amersfoort van 120 miljoen! ‘Eeuwige roem voor de wethouder!’

DE KWESTIEWij vroegen onze lezers in De Kwestie naar hun mening over het plan om in Amersfoort een cultuurpaleis te bouwen, vergelijkbaar met TivoliVredenburg in Utrecht? Verwachte investering: 120 miljoen euro! Is dit de juiste manier om alle huisvestingsproblemen op het gebied van cultuur in één keer op te lossen en de stad vooruit te helpen? ‘Die 120 miljoen is geen gek bedrag voor een dergelijk gebouw en het is wel iets wat de stad mist.’