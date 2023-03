Da's pech, fiets weg: dit moet je doen als je fiets is gestolen in Amersfoort

indebuurt.nlBijna iedereen die in Amersfoort woont, heeft het wel eens meegemaakt. Je parkeert je fiets ergens – soms zelfs gewoon voor je huis – en als je hem nodig hebt, is hij weg. Gejat of weggehaald door de gemeente. Wat te doen als je stalen ros verdwijnt? Wij (ervaringsdeskundigen) hebben het voor je op een rij gezet.

Fiets gestolen

Allereerst is het handig om te controleren of de gemeente je fiets heeft meegenomen. Ze doen dat omdat de fiets bijvoorbeeld verkeerd geparkeerd stond. Kijk daarom als je je fiets kwijt bent eerst even op de website verlorenofgevonden.nl. Fietsen die door de gemeente Amersfoort naar het fietsendepot zijn gebracht, staan hier ook op. Staat je fiets er niet tussen? Dan is de kans groot dat hij gejat is. Doe in dat geval aangifte bij de politie. Dat kan ook online via deze link.

Fiets verwijderd door de gemeente

De gemeente Amersfoort haalt regelmatig fietsen weg die verkeerd gestald staan. Dit gebeurt vooral bij het station en in de binnenstad. De fietsen worden naar het fietsendepot aan de Nijverheidsweg-Noord gebracht. Hebben ze jouw stalen ros weggehaald, dan vind je deze dus terug op de website verlorenofgevonden.nl. Staat jouw fiets daar op, dan kun je hem ophalen bij het Fietsendepot. Je betaalt hier €15,- voor. Zorg dat je je fiets binnen vier weken ophaalt, want na die tijd komen er extra kosten bij. En vergeet je fietssleutel en legitimatiebewijs niet mee te nemen! Dit zijn de openingstijden van het Fietsendepot in Amersfoort:

Maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 19.00 uur Zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur

Fietsen blijven maximaal dertien weken bij het Fietsendepot staan.

Fietswrakken

De gemeente haalt fietswrakken ook weg. Een fiets is een wrak als er minimaal drie essentiële onderdelen missen. Denk aan het zadel, het stuur of de trappers. Is dit bij jou het geval, maar ben je wel nog van plan om je fiets te (laten) maken? Hou er dan rekening mee dat je fiets weggehaald kan worden!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Amersfoort. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!