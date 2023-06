Dader ontkomen met buit na overval op woning in Soest

MET VIDEO Buurt in shock na dodelijk ongeluk, vuilniswa­gen moest achteruit eenrich­tings­weg in: ‘Gaat al jaren zo’

Na een noodlottig ongeval waarbij een 87-jarige vrouw uit Baarn omkwam, heerst verslagenheid onder buurtgenoten. De grote vraag blijft hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Het is wel duidelijk dat de chauffeur genoodzaakt was om een bijzondere manoeuvre uit te voeren. Want zonder achteruit een eenrichtingsweg in te rijden, is de ondergrondse container niet te legen.