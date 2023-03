De dansende theepotten van keramiste Wilma zijn kleurrijk, vrolijk en net even anders

In één dag is het Eemmeer miljoenen glasaal­tjes rijker: ‘Hier hebben we weken naar uitgekeken’

Palingvisser Gerard Heimensen heeft er weken naar uitgekeken: het moment waarop miljoenen kleine glasaaltjes in ‘zijn’ Eemmeer belandden. Vrijdag gebeurde het. En die minivisjes? Die hoopt hij zélf over een paar jaar weer als volwassen palingen in zijn netten te sluiten. ,,Prachtig.”