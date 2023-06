De eeuwenoude bedsteden zijn opgeknapt, maar hoe nu verder met de monumentale Mannenzaal?

Doorde­weeks is zij Carla, in het weekend kruipt ze in de huid van Swaen: ‘Ik krijg hier zoveel energie van’

Doordeweeks is zij een gewone vrouw van 58, maar in het weekend ontpopt zij zich tot Swaen, een ondeugende handelsvrouw in stoffen. Dan speelt Carla Nonkes namelijk in het Burgerweeshuis, waar de historie van Amersfoort tot leven komt. ‘De jongste speler is één jaar oud’.