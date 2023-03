De hondenbelasting in Amersfoort is bovengemiddeld duur: dit doet de gemeente met dat geld.

indebuurt.nlVoer, een riem, een mand of bench; iedere Amersfoortse hondenbezitter weet dat een hond heel wat kosten met zich meebrengt. Vergeet ook de hondenbelasting niet! De hoogte van deze rekening verschilt per gemeente. Spoileralert: die van Amersfoort is hoger dan het landelijk gemiddelde.

Gemeenten mogen zelf bepalen of ze hondenbelasting heffen of niet. Het kan dus zijn dat als je net over de grens van een buurgemeente woont, niets betaalt. Dat is bij bijvoorbeeld in Leusden het geval. Daar betaal je 0 euro hondenbelasting.

Hoogte hondenbelasting in Amersfoort

Hondenbezitters betalen in Amersfoort 95,40 euro aan hondenbelasting in een jaar. Wonen er meerdere harige vriendjes in huis? Voor een tweede hond betaal je nog eens 95,40 euro extra. En dat terwijl het landelijk gemiddelde op 76 euro per jaar ligt.

Rekening op de mat

Amersfoorters die een hond hebben, moeten een melding doen bij de gemeente. Elk voor- en najaar houdt de gemeente een hondencontrole. Als je de rekening nu betaalt, maar dit jaar nog verhuist, krijg je een deel van de hondenbelasting terug.

Petitie tegen hondenbelasting

Het aantal gemeentes dat hondenbelasting int, is de afgelopen jaren flink gedaald. In 2021 was er een burgerinitiatief om de hondenbelasting volledig af te schaffen. Volgens de initiatiefnemers wordt hondenbelasting vaak voor andere doeleinden gebruikt, zoals het onderhoud van parken.

Waarom hondenbelasting?

De gemeente gebruikt de opbrengst van de hondenbelasting voor verschillende zaken. Onder andere voor de aanleg en het onderhoud van veldjes waar honden mogen spelen. Van de eigenaren verwachten wij dat ze de poep van hun hond zelf opruimen. De gemeente plaatst hondenpoepbakken met speciale hondenpoepzakjes en zorgt dat de bakken geleegd worden.

