De mussen vallen van het dak, maar op Soestdijk maken ze zich al klaar voor Sinterklaas

VVZ’49 in 6 jaar van de eerste naar de vijfde klasse: ‘Geen feestavond, maar met de staart tussen de benen naar huis’

Het doek is gevallen voor vierdeklasser VVZ’49. Na 1-1 in de reguliere speeltijd tegen ’t Goy verloor de Soester ploeg zaterdag in de strafschoppenserie. De groen-witten maakten zo een ongekende duikeling: in zes jaar tijd van de eerste naar de vijfde klasse.