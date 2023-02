De vraag is groot, dus worden steeds meer mensen zonnepanelenmonteur (maar niet iederéén kan het)

Zonne-energie is booming. Dat merken ze bij uitzendbureau Maatt in Nijkerk, dat in de eerste twee maanden van dit jaar al vijftig mensen heeft getraind in het leggen van zonnepanelen. En hun aantal groeit. ,,Aan het eind van de dag voel je het wel.”

Er blijkt weinig nodig om de werkelijkheid na te bootsen: een gemetseld muurtje, een schuin dak van enkele vierkante meters en daaronder een basale keuken, inclusief meterkast. Het is een onderdeel van het test- en trainingscentrum van Maatt op bedrijfsterrein Watergoor, dat zich toelegt op installatietechniek.

Met niet meer dan houten schotten zijn daar ook twee kamertjes gecreëerd, waar loodgieters en elektromonteurs in wording oefenen met een cv-ketel en een schakelkast. In totaal trainde Maatt, onderdeel van de Covebo Uitzendgroep, vorig jaar 300 installateurs, voor het leeuwendeel zonnepanelenmonteurs, want daar is veel vraag naar.

Veiligheid staat voorop

Veel van de kandidaten zijn zij-instromers uit de bouw, die eerder werkten als steigerbouwer of dakdekker, vertelt manager Richard Rademaker. ,,Dit centrum is een vorm van dienstverlening, zodat de mensen die wij de vloer op sturen veilig kunnen werken. Ze leren hoe je rails bevestigt en panelen uitlijnt, zodat die er niet afwaaien. De training duurt drie of vier dagen. Daarmee ben je nog geen vakman. De rest van de opleiding gebeurt bij onze klanten.”

Het eerste test- en trainingscentrum werd in 2017 geopend in het Zuid-Spaanse Sevilla, waar de werkloosheid hoog is én de zon veel schijnt. Toen dat aansloeg, volgde Nederland al snel. De cursisten komen uit EU-landen als Polen, Roemenië, Hongarije en Litouwen, waar Maatt wervingskantoren heeft.

Deze week volgen drie mannen een training in Nijkerk: de Roemeen Daniel, Ronan uit Portugal en Nijmegenaar Ali. Na een dag theorie mogen ze het provisorische dak op. Maar eerst moet het drietal een steiger opbouwen en het dak afzetten met een hekwerk, het zogenoemde Roof Safety System. Opleider Martijn du Bois: ,,Elke dag wordt de hele boel weer opnieuw opgebouwd en afgebroken. We hebben ook nog een tweede, steiler dak, dat wat lastiger te belopen is.”

Manager Richard Rademaker (l) en opleider Martijn du Bois bij een van de oefendaken.

Veiligheid staat voorop, voegt Dave Smulders, directeur Bouw & Techniek van Covebo, daaraan toe. ,,Er gebeuren veel ongelukken met zzp’ers die geld willen verdienen en denken ‘ik durf het dak wel op’. Particulieren realiseren zich dat vaak niet als ze iemand inhuren.”

Niet voor iedereen weggelegd

Na een opleiding International Business and Languages in Nijmegen sleet de 29-jarige Ali zijn dagen op kantoor. Op den duur bevredigde het binnenzitten hem niet meer. ,,Ik ben liever met mijn handen bezig. Ik heb eerst een tijdje samengewerkt met een vriend in de glasvezelindustrie. Toen kwam ik in contact met Maatt. Het buiten zijn sprak me aan. Het is intensief werk. Na een dag panelen sjouwen voel je het wel.”

Het vak van zonnepanelenmonteur is niet voor iedereen weggelegd. Zo viel een dag eerder een Hongaarse cursist af, die volgens Du Bois niet veilig genoeg werkte. ,,We hebben hem nu aangemeld voor een facilitaire functie in de bouw.”

De training is tevens een lesje ‘Nederlandse cultuur’. Smulders: ,,Wij zijn minder hiërarchisch ingesteld dan Spanjaarden of Oost-Europeanen. We leggen uit dat je hier gewoon aan je baas mag vragen of je het goed doet en dat je samen luncht en niet in je busje gaat zitten.”

Daarnaast zijn Nederlanders wat ‘netter’, zegt hij met enige aarzeling. ,,Panelen moeten bij ons waterpas liggen, terwijl het in Spanje kan gebeuren dat niet alle tegels in een badkamer even recht zijn.”

Het oefendak voor zonnepalen in het trainingscentrum van uitzendbureau Maatt in Nijkerk. Elke dag moeten de cursisten de steigers opnieuw en afbreken. Vlnr: Daniel, Ali en Ronan.

