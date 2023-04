Deelvervoerder Bird vertrekt uit Amersfoort: overgebleven aanbieders mogen langer blijven

Hoe een ongeval en schade­claim een einde dreigen te maken aan truckfes­tijn voor mensen met beperking

Het is een jaarlijks lichtpuntje in het leven van duizenden mensen met een beperking. Een ritje in een vrachtwagen tijdens een truckfestijn. Maar na een ongeluk vorig jaar tijdens zo’n truckrun, staan de evenementen voor dit seizoen op losse schroeven.