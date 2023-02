Derk zat in vliegtuig dat met staart de grond raakte en moest omdraaien: ‘Veiligheid gaat voor alles’

Bewoners nieuwe stadswijk Hogekwar­tier hadden wat lawaai verwacht, maar zóveel? ‘Verkoop de boel maar’

Niet op je balkon of terras kunnen zitten omdat je gek wordt van de herrie veroorzakende motoren en auto’s. Een groep bewoners in Hogekwartier in Amersfoort is er helemaal klaar mee en eist actie van gemeente en politie om de lawaaimakers aan te pakken.