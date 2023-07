Deze bijzondere kroonluchter van bierpullen moet behouden blijven (en jij kan daarbij helpen)

Jenny vindt onthoofde eend in park in Nijkerk: ‘Kan me niet voorstel­len dat dit door roofdier gedaan is’

Het was een afschuwelijk gezicht. De onthoofde eend die Jenny uit Nijkerk vrijdagavond vond tijdens een avondwandeling met haar hondje in het Stadspark in Nijkerk. Zijn kop lag enkele meters van zijn lichaam af. Dat er opzet in het spel is, daar twijfelt ze niet aan. ,,Ik vond het al naar om te zien, laat staan dat kleine kinderen dit vinden.”