Deze jongeren reizen af naar Zuid-Korea, voor de ‘Olympische Spelen’ onder de scouts: ‘Een droom’

Deze bijzondere kroonluch­ter van bierpullen moet behouden blijven (en jij kan daarbij helpen)

In de katoendrukkerij de Volmolen in Amersfoort hangt al bijna drie jaar een bijzondere kroonluchter van glazen bierpullen. Via een crowdfundingsactie probeert initiatiefneemster Nathalie Cassee het kunstwerk nu definitief te behouden. Waarom is het zo belangrijk dat de kroonluchter blijft hangen?