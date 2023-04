Dierenpark Amersfoort rouwt: ‘Oma Sjors’ (56), de oudste chimpansee, is overleden

De burgemees­ter van het grootste Oranjedorp over zijn band met het konings­huis: ‘Ik kom Beatrix vaak tegen’

Met Paleis Soestdijk en het woonpaleis van prinses Beatrix binnen de grenzen, is er in Nederland nauwelijks een gemeente die meer Oranje is dan Baarn. Als burgemeester van het dorp verricht Mark Röell (57) op Koningsdag weer de opening. Hoe is zijn band met het koningshuis? ,,Ik kom prinses Beatrix vaak tegen.’’