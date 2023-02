Dit bedrijf maakt tassen en kleding van schimmel (en dat is helemaal niet zo vies als je denkt)

Prikkelar­me huisjes voor overlastge­vers in Amersfoort? ‘Niemand wil dit in zijn achtertuin’

Moeten mensen die regelmatig overlast veroorzaken een eigen plek krijgen in Amersfoort, ook als daar weerstand tegen is onder toekomstige buren? Of moet Amersfoort ver weg blijven van een Skaeve Huse-project, omdat ze zich hiermee mogelijk overlast op de hals haalt? We vroegen onze lezers in De Kwestie wat zij vinden van de speciaal gebouwde Skaeve Huse in de Amersfoortse nieuwbouwwijk Vathorst. U zei: ‘Niet IN Vathorst, maar op ruime afstand van de wijk.’