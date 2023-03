Dit doen de 14 bekerhelden van Spakenburg in het dagelijks leven: ‘Mijn baas heeft niet veel met voetbal’

indebuurt.nl Binnenkij­ken bij Esther: 'Mijn stijl is een mix van Scandina­visch en vintage'

Esther heeft jarenlang in Soest gewoond, maar zocht na haar scheiding een bruisende plek in een fijne stad. Ze kwam in Amersfoort terecht en woont op loopafstand van het centrum. Wij mochten een kijkje nemen.