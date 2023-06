Dit is een school voor vluchtelingenkinderen: ‘Vakantie vinden ze stom, want er is niet veel voor hen’

Zo gaat Amersfoort de leegstand in de binnenstad te lijf: ‘Een ballenbak, hoe tof zou dat zijn?’

Het zijn de lelijke puisten in een centrum: leegstaande winkelpanden. En in het hart van Amersfoort zijn het er nogal wat, zo’n zestig in totaal. Dat moet anders. De oplossing? Die denken verschillende partijen gevonden te hebben in de vorm van ‘matchmaker’ Corneel Jonkers. Zijn eerste succes is te vinden in de Jorisstraat.