Dit is hoeveel oranje auto's er in de gemeente Amersfoort rondrijden

toen en nu Zoektocht naar verdwenen oorlogsmis­da­di­ger Walter Heinrich: ‘Hij is nooit veroor­deeld en dat knaagt’

Walter Heinrich, de eerste commandant van Kamp Amersfoort, was medeverantwoordelijk voor de executie van 77 Sovjetgevangenen. Sinds februari 1945 ontbreekt elk spoor van hem. Een recente zoektocht leidde naar Karlovy Vary in Tsjechië, destijds Karlsbad geheten. Deel 3 van een serie over de oorlog.