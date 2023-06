Dit is waarom het véél te druk is op Amersfoort Centraal (en dat ook nog wel even zo blijft)

Amersfoort strijdt hard tegen auto's, maar weerstand is groot: ‘Mensen willen en kunnen vaak niet zonder’

Tweeverdieners met een druk leven, ouderen die slecht ter been zijn of een verpleegkundige met nachtdiensten in het ziekenhuis. De auto voelt voor veel mensen als een onmisbaar vervoermiddel. Toch wil het Amersfoortse stadsbestuur met stevige maatregelen het alsmaar groeiende autobezit en -gebruik tegengaan. Onrealistisch of juist een slim idee?