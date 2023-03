Dit weekend scoor je gratis bomen en struiken: hier in Amersfoort moet je zijn

indebuurt.nlHeb je een (gevel)tuin, dakterras of balkon waar je wel wat groen kunt gebruiken? Let dan even op. Je kunt dit weekend gratis bomen en struiken ophalen in Amersfoort. Of je nou een geboren hovenier bent of juist geregeld planten laat sneuvelen, hier moet je zijn voor groen voor nop.

Omdat er in Amersfoortse natuurgebieden bomen en struiken ‘over zijn’, mag je die op zaterdag 4 maart 2023 gratis ophalen. Bomen die over zijn? Ja, je leest het goed. Het zit zo: elke boom of struik in bijvoorbeeld park Randenbroek krijgt jaarlijks honderden baby’s: de zogenaamde zaailingen. Veel daarvan groeien op plekken waar ze niet groot kunnen worden, zoals te dicht bij een pad, op een heidegebied of te dicht op elkaar. Om natuurgebieden gezond te houden, verwijderen terreinbeheerders de zaailingen.

Nieuwe kans voor babyboompjes en -struikjes

Maar… Er is helemaal niks mis met al die uit de grond getrokken babyboompjes en struikjes! Daarom mogen Amersfoorters de zaailingen, slieten en stekken hebben voor niets. Zo krijgen ze een nieuwe kans om alsnog uit te groeien tot een volwassen boom of struik. Dat helpt om de stad te vergroenen zodat regenwater makkelijker weg kan, biodiversiteit vergroot en het minder heet wordt in de zomer.

Gratis ophalen

Wil jij gratis bomen en/of struiken ophalen? Dan kan je zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur langsgaan bij een van drie verschillende locaties. Amersfoortseweg 98, Konginsbergenweg 10 en de Vuurse Steef 1. Meld je van tevoren aan en kleed je warm aan. Gereedschappen als scheppen en spades zijn beschikbaar. Het reserveren van een plant is niet mogelijk, dus kom tijd want op is op. Handig: de locatie is goed bereikbaar als je met een trailer of aanhangwagen komt.

De gratis bomen en struiken zijn een initiatief van Urgenda, stichting MEERGroen en Caring Farmers. De organisaties streven ernaar Nederland duurzamer te maken, onder meer door te vergroenen.

