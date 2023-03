Doe de online potjes-check en bespaar 600 euro: ‘Veel mensen schamen zich voor hun geldzorgen’

Megahandel in nepkleding opgerold in Soest: op deze ‘rode vlaggen’ let de politie bij opsporen handelaren

Een 21-jarige man uit Soest bleek een wel heel bijzonder handeltje te hebben. In zijn woning en in zijn bedrijfspand in Soest hield hij honderden, misschien wel duizenden stukken namaak merkkleding- en schoenen verborgen. Daar kwam dinsdag een einde aan, toen de politie zijn handel bij toeval ontdekte. Hoe gaat zo’n handel in zijn werk, en hoe lopen deze criminelen tegen de lamp?