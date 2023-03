E-biker gewond aangetroffen op autoweg in Amersfoort en met spoed naar ziekenhuis gebracht

Volgens ooggetuigen zou de bestuurder tussen 21:30 en 22:00 gewond zijn aangetroffen op de rijbaan van de Heideweg. Omstanders zouden de hulpdiensten hebben ingeschakeld, waarna het slachtoffer rond half tien naar het ziekenhuis is vervoerd. Er was ook een traumaheli opgeroepen, die landde in de buurt van het ongeval. De politie heeft de weg enige tijd afgesloten.

Niet duidelijk is hoe de fietser, die in de berm aan de waterkant van de Heideweg lag, daar terecht is gekomen. Ook is niet duidelijk hoe de persoon gewond is geraakt. Op foto's is te zien dat de politie onderzoek lijkt te doen naar remsporen vlak voor één van de bomen aan de waterkant.