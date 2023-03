Eemdijk mag zich opmaken voor terugkeer naar de derde divisie: ‘We kunnen het pontje reserveren’

Makelaars verbaasd over schrappen woningen in Amicitia: ‘Zo mooi om juist dáár te wonen’

Het vrijwel leegstaande winkelcentrum Amicitia langs de Stadsring in Amersfoort is wel degelijk geschikt te maken voor woningen. Dat zegt Robert van Oossanen, voorzitter van de regio Eemland van makelaarsvereniging NVM. Een nieuwe poging om daar winkels, bedrijfjes of organisaties te vestigen zal in zijn ogen afstevenen op een fiasco.