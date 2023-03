Een liter benzine of diesel voor 1.11 euro: chaos door stuntprijs na bekerstunt Spakenburg

Verrassing! Vijfling lammetjes geboren in Eemnes: ‘Had niet verwacht dat er vijf uit zouden komen’

Maar liefst vijf lammetjes in één keer werden woensdagavond geboren op de boerderij van Wim Meyers in het Utrechtse dorp Eemnes. ,,Het schaap had al wel een hele dikke buik, maar ik had nooit verwacht dat er vijf lammetjes uit zouden komen.”