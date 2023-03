Eerste bewoners trekken in nieuwe wijk Het Spaanse Leger: ‘Nijkerk heeft veel te bieden’

bijzondere beroepen Chirurg in het bos? Rinus (48) is het, en Danique krijgt een inkijkje in zijn werk: ‘Jij kan zo ook de boom in’

Bij het woord ‘chirurg’ denk je vast aan een dokter in het ziekenhuis. Dat is echter niet de werkplek van Rinus Jansen (48) uit Barneveld. Hij bevindt zich voornamelijk buiten in de natuur. Rinus is namelijk geen chirurg voor het menselijk lichaam, maar voor bomen. Saai is zijn werk niet: hij zit vaak op grote hoogtes en heeft de mooiste uitzichten.