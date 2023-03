Einde aan jarenlange leegstand: nieuw restaurant BROEI in het pand van Bosporus

Column Gaat het in Amersfoort net zo erg worden als in Aalsmeer? Jeroen hoopt van niet

Voor een radioreportage belande ik eens in een lommerrijke buurt in Aalsmeer. Voordat ik bij het huis aanbelde, zat ik nog even in de auto voor mijn laatste voorbereidingen. Opeens schrok ik van een enorm kabaal, alsof er een tank de straat in kwam rijden. Het bleek een vliegtuig, op weg naar Schiphol.