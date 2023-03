Enorme rookontwikkeling bij woningbrand in Leusden; brandweer zet straat af

Man die collega neerschoot in Bunschoten en vrouw om het leven bracht in Nijkerk blijft langer vastzitten

Het voorarrest van de Nijkerker die ervan verdacht wordt zijn vrouw om het leven te hebben gebracht en daarna een man in Bunschoten in zijn been te hebben geschoten, wordt met 90 dagen verlengd. Ook is bekend wanneer de zaak uiterlijk voor de rechter komt.