Er vestigden zich meer mensen in Amersfoort dan dat er vertrokken vorig jaar

MET VIDEO Booteigena­ren, het is bijna zover: elektri­sche bootlift in Spakenburg volgende maand in gebruik genomen

Het leven voor booteigenaren in de Bunschotense wijk Rengerswetering en de Amersfoortse wijk Vathorst wordt binnenkort een stuk makkelijker. De elektrische bootlift die schepen via het fietspad op de Oostdijk in Spakenburg het Eemnermeer in- en uit takelt, kan volgende maand in gebruik genomen worden.