Ernstige zorgen om vermissing 12-jarig meisje in Soesterberg: politie ‘met man en macht’ op zoek

Stormloop op de lekkerste croissants van Nederland: ‘Je moet lekker kunnen knoeien met de korst’

Je zult als bakker maar de allerlekkerste croissant van Nederland maken. Dan staan de klanten in een mum van tijd rijen dik voor je winkel. Vicky Littlejohn, eigenares van Proof Bakery in Vathorst, is dat overkomen. Maar ze vindt het prachtig. ,,Dit is in deze tijden zo’n onwijze opsteker voor ons”, zegt ze. ,,Eindelijk eens iets superpositiefs.”