Even gloorde er hoop, maar nu lijkt het ter toch van te komen: 300 woningen in Oude Tempel

Gaat Soest nu zoeken naar een alterna­tief voor bouwen in de Oude Tempel? Niemand weet het

Iedereen zat er donderdagavond in Soest op te wachten: wat gaat de gemeente Soest nu doen, nu de provincie Utrecht wil onderzoeken of er mogelijk een alternatieve woningbouwplek is voor het bos van landgoed Oude Tempel in Soesterberg?