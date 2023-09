Favorieten van Marina: 'Voor deze scones mag je me wakker maken'

Column De vader van Fien is een aparte vogel, maar sinds donderdag kijkt ze plots op andere manier naar hem

Na dertig jaar bij zijn laatste werkgever nam mijn vader donderdagavond in Stadscafé afscheid van zijn collega’s. Mijn beide ouders zijn nu met pensioen. De ochtend daarna stuurde papa om half zeven een berichtje in onze gezinsapp. Hij was benieuwd of zijn collega’s het beeld dat wij als dochters van hem hebben, bevestigd hadden.