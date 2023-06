Favorieten van Robin: 'Hier koop je de lekkerste chocola van Nederland'

Column Het NK zwemmen ging geruisloos voorbij, maar ‘Ranomi liep er gewoon rond hoor’

Amersfoort is een stad van de breedtesport, dat is vaak genoeg geconstateerd. Maar vorige week hadden we echt een topsportevenement binnen onze grenzen! De Nederlandse kampioenschappen zwemmen. Maar grote kans dat u dat helemaal is ontgaan, jammer hoor.