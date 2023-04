Fien ondervindt voor het eerst de voordelen van ChatGPT in haar werk: ‘Wees er niet bang voor’

Er rennen ‘abnormaal veel’ hazen in de Eempolders, en het worden er nog véél meer: zó erg is dat

Al zeker een paar duizend hazen rennen momenteel over de weilanden in de Eempolders tussen Hoogland, Bunschoten en Eemnes. Mede dankzij een afschotverbod van de provincie Utrecht kan het dier zich sneller dan normaal vermenigvuldigen, vrezen jagers. Gevreesd gevolg: meer aanrijdingen met hazen, meer jonge haasjes in de maaimachines én schade aan volkstuintjes.