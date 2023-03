Fien zette haar schroom opzij en ging naar all-inclusive resort (en was verrast over wat dat daar betekende)

Column ‘Heeft u het koud?’ flapte Fien eruit, en na het horen van het antwoord kon ze zichzelf wel stompen

In kerken vind ik het vaak koud. Zo ook in de Sint-Joriskerk, waar ik afgelopen woensdag ging stemmen. De stembus werd bemand door een meneer in een rolstoel. Hij rilde ook, behoorlijk zelfs. Zonder na te denken flapte ik eruit: ‘Ah, u heeft het ook al zo koud’. Hij keek me aan en zei: ,,Nee hoor, ik ben gewoon erg spastisch.”