Fietser valt lelijk na boodschappen doen en gaat zwaargewond naar ziekenhuis

Hoe cool is dat: huizen blussen langs de Eem of even achter het stuur van een politiemo­tor

Er gaat geen dag voorbij of je hoort wel een sirene loeien van één van de hulpdiensten die in Amersfoort actief is. Politie, brandweer en ambulance staan 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar paraat om bij incidenten en calamiteiten hulp en assistentie te bieden. Om het publiek een kijkje te geven, voor en achter de schermen, is dit weekend open huis bij de hulpdiensten, tijdens de Veiligheidsdag Amersfoort.