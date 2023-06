Flinke schade en één gewonde bij frontale botsing in Eemnes

In actie voor hun bijna blinde moeder: Isa (11) en Sara (7) zamelen met armbandjes geld in voor onderzoek

Isa (11) en Sara (7) weten niet beter dan dat hun moeder bijna niet kan zien. En dus is stiekem iets uit een keukenkastje pakken er niet bij, want Wendy Botterblom (37) hoort des te beter. Haar dochters zamelen nu geld in voor onderzoek naar de erfelijke oogziekte die Wendy op haar 15de trof. ,,Binnen drie maanden kon ik nauwelijks meer zien.’’