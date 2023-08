Ga er maar aanstaan, veilig het Neptunusplein oversteken: met dit plan moet alles beter worden

Amersfoort is een jungle voor de automobi­list: na één minuut rijden al 14 verkeers­bor­den verder

Wie op de weg in Amersfoort zijn aandacht goed bij het verkeer wil houden, moet zich behoorlijk concentreren. De hoeveelheid verkeersborden per meter ligt hier hoger dan het landelijk gemiddelde én boven het gemiddelde van de provincie Utrecht. En dan hebben we het niet eens over omleidingen plus alle reclame-uitingen die om aandacht vechten: Aldi Neptunusplein ‘hier keren’, Esso Express ‘deze kant op’.