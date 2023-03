Gaan Sam en Sophie Amersfoort verpesten? Dit vinden de lezers: ‘Meer karakter voor de stad!’

De KwestieGaat het aangezicht van het middeleeuwse centrum van Amersfoort vóór nieuwbouw? Of leven we inmiddels in 2023 en is de vraag naar woningen immers zo groot, dat elke plek waar kán worden gebouwd benut moet worden? Gaan Sam en Sophie, de toekomstige woontorens die naar deze Amersfoortse symbolen zijn vernoemd, het zicht op het baken van de stad Onze Lieve Vrouwetoren ontnemen? Onze lezers zeggen: ‘In een historische binnenstad nooit hoogbouw plaatsen’

Twee woonkolossen aan de Stadsring, pal tegenover de binnenstad? Waarvan één van vijftig meter hoog, in de ‘put van Buddha’? Daar gaat Amersfoort spijt van krijgen. Drie Amersfoortse stedenbouwkundigen krijgen steeds meer bijval van stadsgenoten, die allemaal vinden dat ze in het stadhuis moet stoppen met de ontwikkeling van Sam en Sophie.

Nieuwe markante torens

Velen vinden het een dramatische aantasting van het historische stadsbeeld. De opmerkingen tegen de plannen zijn dan ook niet van de lucht. ‘Stop met die hoogbouw.’ ‘Geen goed idee al die woontorens aan de rand van de historische binnenstad.’ en ‘Geen hoge woontorens!!’, het zijn slechts enkele van de kortere reacties op deze Kwestie.

Een enkeling benadrukt dat het realiseren van voldoende woningen alleen kan als er op andere vlakken offers worden gebracht. Anderen denken dat een paar nieuwe markante torens de stad Amersfoort nog meer karakter kunnen geven. Sommige lezers wijzen zelfs alternatieve plekken aan voor nog meer hoogbouw, zoals Elisabethgroen en De Berg (Lichtenberg-locatie) of de Kop van Isselt en Spoorzone.

Pieter Arends (Amersfoort): Ga in een historische binnenstad nooit hoogbouw plaatsen. Het verstoort het kleinschalige karakter, zorgt voor extra geluidsoverlast omdat de hoogbouw een klankbord vormt voor het verkeerslawaai, en altijd een winderige omgeving direct langs de plinten van die hoogbouw. Ook toekomstige bewoners zullen teleurgesteld worden vanwege die nadelen. Dus doe het niet!

Lya Elbersen (Amersfoort): Van welke kant je Amersfoort binnen kwam rijden, er was altijd zicht op de Onze Lieve Vrouwentoren (Lange Jan), de trots van Amersfoort. Een aantal jaren geleden is dit zicht ontnomen door een flatgebouw bij het Neptunusplein als je vanaf de Van Randwijklaan de stad binnenrijdt. Ga nu niet meer in de fout door op strategische plaatsen die lelijke hoogbouw te plaatsen. Historisch Amersfoort moet zichtbaar blijven!

Volledig scherm Amersfoort vanuit de lucht. © Nico Brons

Ruud Koot (Amersfoort): Er zijn dringend woningen nodig en dan is het provinciaals sentiment over de Onze Lieve Vrouwe toren echt beschamend. Tegelijk moet je langs dit soort drukke wegen eigenlijk geen woningen bouwen. Ik snap de klaagzang van de bewoners aan de Hoge Weg. Je woont daar niet prettig in de 24/7 verkeersherrie. Onbegrijpelijke nieuwbouw. Doe het de mensen niet aan. Maar als je het toch doet, zeur dan niet over de hoogte. Een non-issue dat alleen bij architecten speelt. Sluit de Ring liever af.

Peter Baarsma (Amersfoort): Slecht plan, helaas komt men in Amersfoort regelmatig met onzalige plannen als het de (binnen)stad betreft. Het dempen van de singel ten behoeve van de rondweg was al een miskleun, laat de geschiedenis zich alstublieft niet herhalen!

Quote Onze Lieve Vrouwe toren is daarin een markant baken, dat ook in de nacht verlicht is en zichtbaar blijft tot ver in de omgeving Walter Gerritsen, Secretaris Stichting Herinneringslantaarn

Jan Blonk (Amersfoort-centrum): Mijns inziens te massief en te hoog, zo dicht bij ‘t stadscentrum. Nog meer verkeer. Past niet bij streven stadsring minder breed te maken en het dupeert andere woningen in hun zicht. De verhoudingen worden scheefgetrokken bij zo’n kolos. In de skyline van ver valt de toren weg. Ik zie geen voordelen van op die plek zo hoog. Prestige, hoogmoed? Het centrum is zó mooi gebleven en verstandig bewaard. Ook de moderne gebouwen aan de rand (Kade, Eemhuis) zijn prachtig en passen in de schaalgrootte.

Walter Gerritsen (Amersfoort, secretaris Stichting Herinneringslantaarn): Een historisch stadsbeeld moet je koesteren. Onze Lieve Vrouwe toren is daarin een markant baken, dat ook in de nacht verlicht is en zichtbaar blijft tot ver in de omgeving. Voor de Herinneringslantaarn is deze zichtbaarheid van groot belang. Vele nabestaanden houden via het verlichte lantaarngedeelte van de toren de herinnering aan hun overleden dierbare levend. Het zou een grote historische vergissing zijn om het zicht op de toren te belemmeren en de bakenwerking te verminderen of weg te nemen

Hans de Graaff (Amersfoort): Als geboren (in 1948) en getogen Amersfoorter komt een discussie als deze me bekend voor. Zo zou het Eemplein de doodsteek voor het stadshart zijn en zo zou het gebouw van de dienst Cultureel Erfgoed (Smallepad) het zicht op de Koppelpoort wegnemen. Geen van beide gebeurd. Twee markante torens op de voorgestelde plek kunnen Amersfoort nog meer karakter geven. De drie stedenbouwkundigen overtuigen me echt niet met hun verhaal.

Jan Jaap Nijemeisland (Leusden): Prima locatie voor een beetje een meer stadse look op Amersfoort. Ook de torens naast de Hogeweg geven Amersfoort een fantastisch mooie entree. Vind wel dat als je een filmpje maakt en er onnodig dramatisch verdrietige muziek onder plaatst, je niet erg objectief toont dat je ergens tegen bent.

Manda-Marieke Schuure (Soest): Liever niet. Het verpest ook de beleving als je buiten de stad bent, in de Eempolder. De stad komt dan letterlijk op je af. Maak gerust een nieuwbouwwijk aan de rand van de stad met hoogbouw, maar niet 50 meter hoog.

