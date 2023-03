Gaat de operatie door? Vele ongeruste patiënten bellen Meander over staking (maar ook daar is onzekerheid)

Tientallen ongeruste patiënten bellen sinds vrijdagochtend naar ziekenhuis Meander Medisch Centrum met de vraag of hun afspraak doorgaat. De aangekondigde landelijke actiedag op 16 maart zorgt voor twijfel bij patiënten, maar duidelijkheid kan het ziekenhuis nog niet geven. ‘Pas volgende week vrijdag weten we meer.’

Sinds donderdag duidelijk werd dat de landelijke staking van ziekenhuispersoneel op 16 maart gaat plaatsvinden, rinkelt de telefoon in Meander Medisch Centrum. ,,Mensen bellen met de vraag of hun afspraak doorgaat", legt woordvoerder Erik van Goor uit. ,,In principe gaan die gewoon door, totdat we weten wat de gevolgen van de acties zijn voor ons ziekenhuis.”

En dat gaat nog even duren. In ieder geval tot volgende week vrijdag. ,,Donderdag vindt het zogeheten veiligheidsoverleg met het actiecomité plaats. Pas dan weten we wat de actie gaat zijn en wat de gevolgen zijn voor de patiëntenzorg. Het kan ook zijn dat het een ludieke actie wordt tijdens een lunchpauze", benadrukt Van Goor.

Actiebereidheid nog onduidelijk

Dat er actie gevoerd gaat worden in het Amersfoortse ziekenhuis is wel duidelijk. Vakbond FNV spreekt van zondagsdiensten die gedraaid gaan worden, de spoedeisende zorg gaat hierbij gewoon door. ,,We weten nog niet hoe groot de actiebereidheid onder het personeel is en hoeveel afdelingen er bijvoorbeeld mee zullen doen. Die draaiboeken worden nu gemaakt.”

Mochten er afspraken of operaties verzet worden, dan informeert Meander patiënten die het betreft vanaf vrijdag. Patiënten hoeven zelf niet te bellen, maar krijgen een telefoontje van het ziekenhuis.

In de steek gelaten

Ziekenhuispersoneel komt in actie omdat ze zich in de steek gelaten voelen door de werkgeverskoepel, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Zo zouden ze er in koopkracht op achteruit gaan en wordt er volgens de vakbonden niets gedaan aan het verlagen van de werkdruk. De vakbonden eisen onder meer een loonsverhoging van 10 procent voor één jaar plus 100 euro.

