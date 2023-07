Gecrashte trein van ongeluk bij Voorschoten vervoerd naar Haarlem

GOUDEN POLLEPEL In het zeldzame fondueres­tau­rant Hello Again kun je nog een vleesje prikken en uitje vissen

Het is een van de mooiste liedjes van Neil Diamond, Hello Again. Zijn laatste hit in Nederland ook. Brengt het gelijknamige restaurant in Leusden een ode aan de Amerikaanse wereldster of schuilt in het hitjaar 1981 wellicht een alibi voor de ouderwetse fonduekost?