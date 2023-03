Geen geld voor sport of vrije tijdsbesteding? Maryse geeft yogales voor mensen met een smalle beurs

De crisis grijpt wild om zich heen en dus hebben veel mensen geen geld om iets aan sport of vrije tijd te doen. Maryse Kipping van Yogacentrum Bindi in Amersfoort wil daar verandering in aanbrengen. Ze biedt lessen aan voor mensen met een smalle beurs.

Waar staat Bindi yoga voor?

,,Bindi yoga is sinds 2009 hét centrum voor yoga en persoonlijke ontwikkeling in Amersfoort. Met dagelijkse (online) yogalessen, workshops, behandelingen, een winkel en een vegan restaurant is Bindi ‘a way of life’ voor iedereen die bewuster wil leven. We willen yoga laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk maken.”

Wat is yoga?

,,Yoga is heel veel, Je leert door middel van ontspanning- , ademhalingsoefeningen en technieken de geest, het gevoel en het lichaam te beheersen. Het fysieke (lichamelijke) en mentale (de geest) komen samen. Je leert goed en op een juiste manier adem te halen. Tijdens en na de les galmt het effect na, je voelt je beter en je bouwt kracht en flexibiliteit op.”

Quote Het unieke van yoga is het gevoel dat het iets helemaal voor jezelf is, heel persoon­lijk Maryse Kipping

Hoe kwam yoga in je leven?

,,Tien jaar geleden had ik mijn eerste yogales en had meteen een klik. Het unieke van yoga is het gevoel dat het iets helemaal voor jezelf is, heel persoonlijk. De uitwerking is voor iedereen heel verschillend. De Hatha Yoga docentenopleiding heb ik in Thailand gevolgd, dicht bij de bron van yoga. Mijn passie voor yoga wil ik delen zodat iedereen kan ervaren wat yoga kan betekenen.”

Hoe kan je meedoen?

,,Het idee is afkomstig van eigenaresse Nicole de Raad. Deze lessen worden op maandagochtend tussen 11.00 en 12.15 uur gegeven. Kosten per les bedragen 3 euro. Aanmelden kan via e-mail: info@bindi.nl. Wel moet je aantonen dat je op een sociaal minimum leeft.”

Wat hopen jullie mensen mee te geven?

,,We hopen een effect te bewerkstelligen, dat de rust en ontspanning die we samen op de mat ervaren, ook doorwerkt in hun dagelijkse leven.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.