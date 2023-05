Geen speler van PSV of Ajax, maar deze amateurvoetballer is topscorer van het KNVB-bekertoernooi

DE KWESTIE Te weinig zwemplek­ken in Amersfoort? ‘Verwarm het Bosbad!’

Het is dan nog niet echt lekker zwemweer, toch concludeert de gemeente Amersfoort dat áls het zwemweer wordt, er in de stad onvoldoende ruimte is voor alle waterratten. Dat roept de vraag op: hoe lossen we dat op? Wij vroegen het de lezers: ‘Zorg dat de Eem eindelijk schoon wordt’.