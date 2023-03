Geen tegengoal, dus wéér taart bij Hooglanderveen: ‘k zal er voor deze keer mijn maandsalaris in stoppen’

Afgelopen zomer was een prijs ondenkbaar bij Hooglanderveen. Er vertrok een elftal aan spelers en daar kwam niemand voor terug. De leegte werd opgevuld met negen jeugdspelers uit de JO23-1. Voor de binding met de club werd er veel kwaliteit ingeleverd.

,,Door de versterkte degradatieregeling hadden we daarom maar één doel: handhaven. Dat betekent minimaal de achtste plek en daar zo snel mogelijk zeker van zijn. Als je me in de zomer had verteld dat we de tweede periode zouden winnen, had ik je laten opsluiten. Daarbij zou ik een notitie meegeven met daarop: nooit meer loslaten”, glunderde trainer Charles van Altena na het binnenhalen van de periodetitel.

Nacompetitie

Het zegt alles over de beleving en de groei bij de dorpsclub. Na de eerste periode stond Hooglanderveen met tien punten precies op die achtste plek. Negen wedstrijden later hebben ze prompt een startbewijs voor de nacompetitie bemachtigd. Dat deden ze niet eens in een makkelijke serie. Het dubbele aantal van twintig punten werd behaald in een reeks met daarin onder meer de nummers één, twee en vier. ,,Het is genieten om die ontwikkeling te zien. Supermooi dat die gasten zich belonen.”

De tweedeklasser trok een benauwde 1-0 zege over de streep. Lars van de Grootevheen werd na een uur de matchwinner. ,,Er is genoeg te doen, maar dit is iets dat je niet elke week meemaakt. Dus dat laten we even met rust en daar hebben we het op de training wel weer over. We hebben hier snoeihard voor gewerkt. Dan moet je daar ook bij stilstaan en het uitgebreid vieren.”

Quote Dit zijn erg belangrij­ke ontwikke­lin­gen van de jonge spelers Charles van Altena

Van Altena benadrukt ook het belang van deze ‘finale’. ,,Dit zijn wedstrijden met wat extra’s. Dat zijn erg belangrijke ervaringen in de ontwikkeling van de jonge spelers. Dat moet je niet bagatelliseren.”

Fabriek van Mastenbroek

De in Purmerend woonachtige hoofdtrainer heeft hele seizoen al een ritueel met zijn ploeg. ,,Als we de nul houden op zondag, dan neem ik taart mee voor na de donderdagtraining. Deze keer lukte dat dus ook. Bij mij in Purmerend staat de fabriek van Mastenbroek. Die maken speciale taarten, dus daar zal ik voor deze keer mijn maandsalaris in stoppen, haha.”

Met het winnen van de periode speelt Hooglanderveen dus mee om promotie naar de eerste klasse. Dat is heel wat anders dan de oorspronkelijke doelstelling van handhaving. ,,We zullen ons daarom moeten blijven ontwikkelen. Ook omdat we nog niet helemaal veilig zijn, mocht het imbeciel lopen en je wint helemaal niks meer.”

Toch is het de marge van de nummer vijf naar de koploper kleiner dan het gevaar aan de onderkant. Koploper Sporting Martinus heeft acht punten meer en SO Soest, dat negende staat, heeft er elf minder. ,,We zullen er geen olympische gedachte op na houden in de nacompetitie. We doen mee om te winnen.”

