Gemeente Amersfoort schiet haar inwoners te hulp bij geldzorgen: hulpteams trekken wijken in

Stijgende prijzen in de supermarkt, een torenhoge energierekening. De gemeente Amersfoort heeft daarom besloten om vanaf deze maand de wijken in te gaan om haar inwoners met deze problemen te helpen. Te beginnen op donderdag 23 maart.

Op deze dag zullen er op vier locaties in Amersfoort hulpteams klaar staan: bij projecthuis Madiba op de Liendertseweg, informatiewinkel Indebuurt033 op de Amsterdamseweg, wijkcentrum Het Klokhuis in de wijk Randenbroek en het Hart van Vathorst in noord-Amersfoort.

Nadya Aboyaakoub-Akkouh, wethouder Armoedebeleid, licht de actie toe ,,Vorig jaar gingen we ook de wijken in en dat doen we dit jaar opnieuw, maar dan vaker. Zo hopen we nog meer mensen te bereiken die moeite hebben met rondkomen door de stijgende prijzen van energie, voedsel en andere zaken.”

Organisaties en energiecoaches

Niet alleen medewerkers van de gemeente zullen aanwezig zijn, maar ook organisaties zoals Indebuurt033, Stadsring, SchuldHulpMaatje, Humanitas en Voedselbank adviseren de aanwezige inwoners over geldzaken en budgetteren. Verder zijn er energiecoaches aanwezig voor advies en tips over energiebesparing in en om het huis.

Voor het op 23 maart aanvragen van regelingen adviseert de gemeente om de DigiD, inkomensgegevens en energiefacturen van oktober 2022 en januari 2023 mee te nemen.

