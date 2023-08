uit-tips Deze drie leuke dingen kun je deze week in de buurt doen

Je verzint het niet: Een wedstrijd ploegen met paarden, met deelnemers uit het hele land. Dat is het hoogtepunt van het Oogstfeest op het Leusdense Groot Zandbrink. Verder is er veel aandacht voor oude ambachten, naast de kunst van het het ploegen (met de hand, per paard of op de trekker) ook voor onder meer wol spinnen, lepels snijden en manden vlechten. Ook zijn er presentaties van de werkgroepen imkerij en houtbewerking en zijn er kinderactiviteiten. Entree en parkeren is gratis.