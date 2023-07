Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Amersfoort vandaag

Hulpdien­sten massaal op zoek naar vrouw in het water langs de Zwaan­straat, maar vinden niemand

Duikteams, brandweerwagens, ambulances en een traumahelikopter: twee dronken vrouwen hebben in de nacht van dinsdag op woensdag gezorgd voor een grote zoekactie van de politie in het water aan de Zwaanstraat in Amersfoort. Agenten hadden aanwijzingen dat mogelijk een van hen in het water zou liggen.