Gert Jan Karsten brengt hoop terug in Spakenburgse harten, maar doet zijn oude club HHC pijn

130-jarig SGA is hoogbe­jaard én springle­vend: ‘Schaken is zo confronte­rend met jezelf’

Hoogbejaard en toch springlevend. Dat is Schaakgenootschap Amersfoort. Recentelijk vierde SGA het 130-jarig bestaan. Voor clubleden Mathijs Möhlmann en Jeroen Schuil is schaken alledaagse kost. ,,Het is zo confronterend met jezelf.”